Голлівудська зірка Кіану Рівз підтримав Україну

У Мережі з'явилося фото актора з плакатом "Все буде Україна".

Голлівудська зірка Кіану Рівз долучився до тих всесвітньо відомих знаменитостей, які підтримали Україну.

Так, у Мережі активно шириться світлина, на якій зірка стрічки "Матриця" стоїть з плакатом "Все буде Україна". Поруч з Рівзом – якісь невідомі жінки, які тримають цей плакат. Інтернет-спільнота припустила, що це шанувальниці актора з України.

Зазначимо, що вже чимало зірок висловили Україні свою підтримку. Хто словом, хто ділом. Так от зіркове подружжя Міла Куніс, яка родом з Чернівців, разом з чоловіком Ештоном Кутчером зібрали на допомогу України 30 млн доларів, з яких 3 млн пара пожертвувала особисто.

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів, Девід та Вікторія Бекхеми – понад 1 млн. Зазначимо, що Девід Бекхем також надав на день у вільний доступ свою багатомільйонну сторінку в Instagram лікарці з України, яка мала змогу таким чином розповісти багатьом людям в усьому світі, як людей, постраждалі під час обстрілів окупантів, лікують у бомбосховищах.

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