Хореограф Дмитрий Дикусар, служащий в ВСУ, попал в больницу

Украинский хореограф, участник проекта "Танцы со звездами" Дмитрий Дикусар, защищающий нашу страну в составе ВСУ, попал в больницу.

Об этом рассказал коллега Дикусара, танцор Женя Кот. В программе "Слава+" Кот поделился, что поддерживает связь с Дмитрием и часто с ним переписывается. По словам Евгения, недавно защитник был определенный период времени в больнице и рассказал, почему:

"С Димой мы, я не могу сказать, что часто, но переписываемся. Я ему пишу, как у него дела. Недавно писал, он был в больнице. Он заболел, какая-то очень серьезная ангина у него была, и он был как раз на больничном ", – объяснил Кот.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Также хореограф поделился, что он чаще спрашивает Дикусара, как он чувствует себя и нужно ли ему что-то привезти на фронт. Вспомнил Евгений и то, что в начале своей службы Дикусар признавался, что на фронте страшно:

"В начале я у него спросил, что там, как дела. Он говорит: "Это стремно". Большинство парней, с которыми он пришел туда, уже нет в живых", – рассказал Кот.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Напомним, что с началом полномасштабной войны Дмитрий Дикусар отправился защищать Украину на фронт в рядах ВСУ. Хореограф крайне редко выходит с поклонниками на связь, потому что, по его словам, из-за его службы он не может этого делать.

В последний раз Дикусар давал о себе знать в конце января этого года. Защитник в соцсети опубликовал свое селфи с передовой и призвал поклонников не падать духом.

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