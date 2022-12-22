Танцовщица также показала фотографии, на которых изображена на последних месяцах беременности.

Известная украинская танцовщица, участница, а затем главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Ксения Горб впервые стала мамой.

Об этом знаменитость и ее муж, продюсер Артем Приходько, сообщили в Instagram. Правда, супруги решили не уточнять дату рождения первенца, а также держать в секрете пол и имя ребенка.

Ксения Горб с мужем / Фото: instagram.com/kseniya.gorb

"В эти "темные времена" для Украины в нашей семье произошло светлое событие... Недавно мы стали родителями. Такие вот дела", — написала Ксения.

Новоиспеченных родителей уже успели поздравить немало знаменитостей с рождением первенца, среди них Юлия Санина, Елена Шоптенко, Санта Димопулос, Дарья Петрожицкая, Илона Гвоздева, Олег Бондарчук, Евгений Кот, Людмила Барбир и Анна Ризадинова.

Ксения Горб с мужем / Фото: instagram.com/kseniya.gorb

Отметим, Ксения Горб – известная украинская танцовщица. Она была участницей шоу "Танцы со звездами" и танцевала в паре с Виталием Козловским. Пара даже завоевала третье место на проекте. Впоследствии, в 2019 и 2020 годах Ксения была главным хореографом танцевального шоу.

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