Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Известная украинская певица впервые стала мамой

Известная украинская певица впервые стала мамой

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1071
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Известная украинская певица впервые стала мамой

MARIETTA

Певица MARIETTA рассказала о пополнении в семье.

Известная украинская певица MARIETTA поделилась радостным известием.

В среду, 21 декабря, артистка и ее муж Александр впервые стали родителями. Исполнительница родила сына. Радостным известием новоиспеченная мамочка поделилась в Facebook.

MARIETTA запостила снимок с изображением бирки из роддома.

"Наш лучший день в жизни!" – так прокомментировала певица фотографию.

MARIETTA родила сына / ©
MARIETTA родила сына
MARIETTA с мужем / ©
MARIETTA с мужем

Отметим, что для MARIETTA и ее мужа, с которым артистка уже 12 лет вместе, появление первенца было очень желанным и долгожданным. Несколько лет назад MARIETTA пережила непростую историю и откровенно рассказала о том, что потеряла ребенка. Когда началась полномасштабная война, муж певицы ушел в терроборону, а артистка стала активно волонтерить. А через несколько месяцев MARIETTA узнала, что забеременела.

MARIETTA с мужем / ©
MARIETTA с мужем

"Скажу честно, это стало большой неожиданностью. Конечно, я переживала, ведь в стране война. С другой стороны, моя беременность дала мне столько сил и веры в будущее!" – поделилась артистка.

Кто еще из звезд в этом году стал родителями, читайте в наших итогах года о звездном бэби-буме в 2023 году.

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
1071
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация