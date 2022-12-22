Известная украинская певица впервые стала мамой

Известная украинская певица MARIETTA поделилась радостным известием.

В среду, 21 декабря, артистка и ее муж Александр впервые стали родителями. Исполнительница родила сына. Радостным известием новоиспеченная мамочка поделилась в Facebook.

MARIETTA запостила снимок с изображением бирки из роддома.

"Наш лучший день в жизни!" – так прокомментировала певица фотографию.

MARIETTA родила сына

MARIETTA с мужем

Отметим, что для MARIETTA и ее мужа, с которым артистка уже 12 лет вместе, появление первенца было очень желанным и долгожданным. Несколько лет назад MARIETTA пережила непростую историю и откровенно рассказала о том, что потеряла ребенка. Когда началась полномасштабная война, муж певицы ушел в терроборону, а артистка стала активно волонтерить. А через несколько месяцев MARIETTA узнала, что забеременела.

MARIETTA с мужем

"Скажу честно, это стало большой неожиданностью. Конечно, я переживала, ведь в стране война. С другой стороны, моя беременность дала мне столько сил и веры в будущее!" – поделилась артистка.

Кто еще из звезд в этом году стал родителями, читайте в наших итогах года о звездном бэби-буме в 2023 году.

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