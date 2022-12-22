Відома українська співачка вперше стала мамою

Відома українська співачка MARIETTA поділилася радісною звісткою.

У середу, 21 грудня, артистка та її чоловік Олександр вперше стали батьками. Виконавиця народила сина. Радісною звісткою новоспечена матуся поділилася у Facebook.

MARIETTA запостила знімок з зображенням бирки з пологового.

"Наш найкращий день у житті!" – так прокоментувала співачка світлину.

MARIETTA народила сина

MARIETTA з чоловіком

Зазначимо, що для MARIETTA та її чоловіка, з яким артистка вже 12 років разом, поява первістка була дуже бажаною та довгоочікуваною. Декілька років тому MARIETTA пережила непросту історію та відверто розповіла про те, що втратила дитину. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік пішов в тероборону, а співачка стала активно волонтерити. А за декілька місяців MARIETTA дізналася, що завагітніла.

MARIETTA з чоловіком

"Скажу чесно, це стало великою несподіванкою. Звичайно, я переживала, адже в країні війна. З іншого боку, моя вагітність дала мені стільки сил і віри у майбутнє!" – поділилася артистка.

Хто ще з зірок цього року став батьками, читайте у наших підсумках року про зірковий бебі-бум 2023.

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