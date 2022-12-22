Усилился питомцем "Динамо": клуб УПЛ подписал первого зимнего новичка

Балан будет играть за "Верес" полтора года.

Защитник Денис Балан стал первым зимним новичком ровенского "Вереса".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на полтора года. Он стал первым зимним новичком "народных".

Балан является питомцем "Динамо", но за первую команду не играл. Самым успешным периодом в карьере можно считать выступления за "Ингулец" в течение 2017-2021 годов (90 матчей).

Последним клубом украинца был словацкий "ВиОн", за который украинец выступал с лета и наиграл 6 матчей.

Также играл в таких клубах: "Реал Фарма" (Одесса), "Черкасский Днепр" (Черкассы), "Черноморец" (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог) и "Таборско" (Чехия). Следует добавить, что Балан провел 40 матчей за юношеские сборные Украины U-16, U-17, U-18, U-19.

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