Макс Барских и Камалия спели в Охматдете для маленьких пациентов

В День Святого Николая в больнице Охматдет для маленьких пациентов устроили большой праздник.

В холле медучреждения работала резиденция Святого Николая. Дети читали стихи, пели песни, делились самыми заветными мечтами и получали за это подарки. Еще с марта ведущая 1+1 Соломия Витвицкая начала еженедельные концерты в Охматдете, куда приглашала украинских артистов, чтобы те поддержали детей во время войны.

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В День Святого Николая это был уже 32-й концерт. По приглашению Соломии в этот день приехали поздравить маленьких пациентов больницы украинские звезды Макс Барских, Камалия, певицы Мята и София Егорова, танцевальная группа Face Factory. А роли волшебников Николайчиков примеряли певцы Павел Зибров и Олег Скрипка.

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В День Николая детские мечты должны сбываться! 7-летняя Соломийка из Бучи в Охматдете с начала декабря. В больницу ее доставили после операции по удалению аппендицита, приведшей к серьезным осложнениям. Девочка уже перенесла три операции. И чтобы выздоровление ускорить, врачи поинтересовались у Соломийки о ее мечтах и увлечениях. Девочка рассказала о любимом мультике "Энканто", в котором говорится о семье, которая вынуждена была бежать из родительского дома и искать убежище в других местах. Так же как и Соля с семьей уезжала из оккупированной Бучи в Ивано-Франковск. А также девочка рассказала о том, что мечтает познакомиться с Соломией Витвицкой. Оказывается, это любимая телеведущая девочки.

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Когда Соломия Витвицкая об этом узнала, сделала настоящий сюрприз и посетила палату девочки именно в День Николая. И подарила то, что загадала девочка: книги, раскраски и пазлы о любимом мультике "Энканто", а также сладости и футболку, которую можно собственноручно разрисовать.

Во время встречи с любимой ведущей маленькая Соля немного смутилась и была немногословна. Однако ее маму это знакомство растрогало до слез. Она рассказала, что когда была беременной дочерью, тогда решила, что назовет ее в честь телеведущей 1+1.

После щемящей встречи Витвицкая пригласила и маленькую Солю и ее маму посетить концерт в актовом зале больницы Охматдет. Детей уже ждали выступления украинских артистов и куча подарков под елкой.

Соломия Витвицкая организовала праздник для маленьких пациентов Охматдета / Фото: пресс-служба канала "1+1"

А еще Соломия Витвицкая приготовила сладкий подарок и для врачей Охматдета, которые без устали ежедневно спасают маленьких пациентов от страшных диагнозов – новогодний торт, чтобы немного "подсластить" им жизнь и таким образом поблагодарить за их важный труд.

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