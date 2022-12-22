Макс Барських та Камалія заспівали у Охматдиті для маленьких пацієнтів

У День Святого Миколая у лікарні Охматдит для маленьких пацієнтів влаштували велике свято.

У холі медзакладу працювала резиденція Святого Миколая. Діти читали вірші, співали пісні, ділилися найзаповітнішими мріями і отримували за це подарунки. Ще від березня ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька започаткувала щотижневі концерти в Охматдиті, куди запрошувала українських артистів, аби ті підтримали діточок під час війни.

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У День Святого Миколая це був вже 32-й концерт. На запрошення Соломії цього дня приїхали привітати маленьких пацієнтів лікарні українські зірки Макс Барських, Камалія, співачки М'ята та Софія Єгорова, танцювальний гурт Face Factory. А ролі чарівників Миколайчиків приміряли співаки Павло Зібров та Олег Скрипка.

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У День Миколая дитячі мрії повинні здійснюватися! 7-річна Соломійка із Бучі в Охматдиті від початку грудня. У лікарню її доставили після операції з видалення апендициту, яка призвела до серйозних ускладнень. Малеча вже перенесла три операції. І аби одужання пришвидшити, лікарі поцікавились у Соломійки про її мрії та захоплення. Дівчинка розповіла про улюблений мультик "Енканто", у якому йдеться про сім'ю, що змушена була тікати з рідної домівки і шукати прихисток деінде. Так само як і Соля із родиною виїжджала з окупованої Бучі в Івано-Франківськ. А також дівчинка розповіла про те, що мріє познайомитись із Соломією Вітвіцькою. Виявляється, це улюблена телеведуча малечі.

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тож, коли Соломія Вітвіцька про це дізналася, зробила справжній сюрприз і завітала до палати дівчинки саме у День Миколая. І подарувала те, що загадала малеча: книжки, розмальовки й пазли про улюблений мультик "Енканто", а також солодощі та футболку, яку можна власноруч розмалювати.

Під час зустрічі з улюбленою ведучою маленька Соля трохи зніяковіла і була небагатослівна. Проте її маму це знайомство розчулила до сліз. Вона розповіла, що коли була вагітною донькою, тоді й вирішила, що назве її на честь телеведучої 1+1.

Після щемливої зустрічі Вітвіцька запросила і маленьку Солю і її маму відвідати концерт в актовій залі лікарні Охматдит. На дітей вже чекали виступи українських артистів і купа подарунків під ялинкою.

Соломія Вітвіцька організувала свято для маленьких пацієнтів Охматдиту / Фото: пресслужба каналу "1+1"

А ще Соломія Вітвіцька приготувала солодкий подарунок і для лікарів Охматдиту, які невтомно щодня рятують маленьких пацієнтів від страшних діагнозів – новорічний торт, аби трохи "підсолодити" їм життя і таким чином подякувати за їхню важливу працю.

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