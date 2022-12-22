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Хореографиня шоу "Танці з зірками" Ксенія Горб вперше стала мамою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
307
Час на прочитання
1 хв
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Хореографиня шоу "Танці з зірками" Ксенія Горб вперше стала мамою

Ксенія Горб / Фото: instagram.com/kseniya.gorb

Танцівниця також показала світлини, на яких зображена на останніх місяцях вагітності.

Відома українська танцівниця, учасниця, а згодом головна хореографиня шоу "Танці з зірками" Ксенія Горб вперше стала мамою.

Про це знаменитість та її чоловік, продюсер Артем Приходько, повідомили в Instagram. Щоправда, подружжя вирішило не уточнювати дату народження первістка, а також тримати у секреті стать та ім'я дитини.

Ксенія Горб із чоловіком / © instagram.com/kseniya.gorb
Ксенія Горб із чоловіком / Фото: instagram.com/kseniya.gorb

"У ці "темні часи" для України в нашій родині відбулась світла подія…Нещодавно ми стали батьками. Такі от справи", - написала Ксенія.

Новоспечених батьків вже встигли привітати чимало знаменитостей з народженням первістка, серед них – Юлія Саніна, Олена Шоптенко, Санта Дімопулос, Дар'я Петрожицька, Ілона Гвоздьова, Олег Бондарчук, Євген Кот, Людмила Барбір та Анна Різатдінова.

Ксенія Горб із чоловіком / © instagram.com/kseniya.gorb
Ксенія Горб із чоловіком / Фото: instagram.com/kseniya.gorb

Зазначимо, Ксенія Горб – відома українська танцівниця. Вона була учасницею шоу "Танці з зірками" та танцювала у парі з Віталієм Козловським. Пара навіть виборола третє місце на проєкті. Згодом, 2019 року та 2020 Ксенія була головною хореографинею танцювального шоу.

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Дата публікації
Перегляди
307
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