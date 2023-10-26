Илона Гвоздева призналась, до какого размера увеличила грудь

Танцовщица сообщила, что после операции чувствует себя хорошо.

Украинская хореограф Илона Гвоздева сделала операцию по увеличению груди и поделилась, как себя чувствует.

По словам артистки, операция, которую она провела 25 октября, прошла хорошо и уже сегодня, 26 октября, Илону выписывают домой. В комментарии для ЖВЛ Илона рассказала, что увеличила грудь с помощью имплантов 320 миллилитров, что соответствует второму размеру груди.

Илона Гвоздева увеличила грудь до второго размера / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я уже в палате, наркоз потихоньку отходит, операция прошла отлично. Спасибо всей команде врачей и девочкам-медсестрам. Чувство юмора прекрасно, все профессионалы своего дела. Все прошло отлично, реабилитацию буду проходить уже дома", – рассказала Гвоздева.

Илона Гвоздева сделала маммопластику / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

О маммопластике звезда впервые заговорила месяц назад. Тогда в постах в соцсетях Гвоздева объясняла, захотела сменить фигуру из-за любви к себе. Муж танцовщицы сначала выступил против. Говорил, что его в ней все устраивает, но со временем уступил со словами: "Если это сделает тебя счастливой внутренне, пожалуйста, делай все необходимые обследования".

После операции артистка уже успела показать первый результат и призналась, что очень счастлива.

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