Илона Гвоздева призналась, до какого размера увеличила грудь

Танцовщица сообщила, что после операции чувствует себя хорошо.
Украинская хореограф Илона Гвоздева сделала операцию по увеличению груди и поделилась, как себя чувствует.
По словам артистки, операция, которую она провела 25 октября, прошла хорошо и уже сегодня, 26 октября, Илону выписывают домой. В комментарии для ЖВЛ Илона рассказала, что увеличила грудь с помощью имплантов 320 миллилитров, что соответствует второму размеру груди.
"Я уже в палате, наркоз потихоньку отходит, операция прошла отлично. Спасибо всей команде врачей и девочкам-медсестрам. Чувство юмора прекрасно, все профессионалы своего дела. Все прошло отлично, реабилитацию буду проходить уже дома", – рассказала Гвоздева.
О маммопластике звезда впервые заговорила месяц назад. Тогда в постах в соцсетях Гвоздева объясняла, захотела сменить фигуру из-за любви к себе. Муж танцовщицы сначала выступил против. Говорил, что его в ней все устраивает, но со временем уступил со словами: "Если это сделает тебя счастливой внутренне, пожалуйста, делай все необходимые обследования".
После операции артистка уже успела показать первый результат и призналась, что очень счастлива.
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