Именинница Анна Тринчер показала себя пьяную

Артистка празднует 20-летие.
Известная украинская певица Анна Тринчер, которая 3 августа празднует день рождения, показалась в состоянии алкогольного опьянения.
В своих Instagram-stories артистка, которой исполнилось 20 лет, показала, как вчера во время ужина с любимым в ресторане пила шампанское. Звезда сериала "Школа" снимала на видео, как забавно пытается засунуть в рот бокал.
Около полуночи знаменитость пошла в свой номер спать. Впрочем, ей позвонил продюсер, чтобы поздравить подопечную. Этот момент избранник именинницы снял на смартфон. На видео Аня в белом платье принимает поздравления и заметно, что она пьяна.
"Я уже напилась и пьяная засыпаю", — ответила артистка продюсеру.
Напомним, в начале года певица увеличивала себе губы, но ей этого оказалось мало. Поэтому звезда снова сделала себе такую процедуру. Теперь Анна довольна результатом.