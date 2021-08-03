Именинница Анна Тринчер показала себя пьяную

Артистка празднует 20-летие.

Известная украинская певица Анна Тринчер, которая 3 августа празднует день рождения, показалась в состоянии алкогольного опьянения.

В своих Instagram-stories артистка, которой исполнилось 20 лет, показала, как вчера во время ужина с любимым в ресторане пила шампанское. Звезда сериала "Школа" снимала на видео, как забавно пытается засунуть в рот бокал.

instagram.com/annatrincher_official

Около полуночи знаменитость пошла в свой номер спать. Впрочем, ей позвонил продюсер, чтобы поздравить подопечную. Этот момент избранник именинницы снял на смартфон. На видео Аня в белом платье принимает поздравления и заметно, что она пьяна.

instagram.com/annatrincher_official

"Я уже напилась и пьяная засыпаю", — ответила артистка продюсеру.

Напомним, в начале года певица увеличивала себе губы, но ей этого оказалось мало. Поэтому звезда снова сделала себе такую процедуру. Теперь Анна довольна результатом.

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