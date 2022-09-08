Ирэна Карпа поделилась, как ее муж-француз помогает Украине

Знаменитость Ирэна Карпа уже много лет вместе с мужем и дочками проживает во Франции, так что когда Россия начала обстреливать украинские города, она находилась далеко за границей.

Как только звезда узнала, что в Украине началась полномасштабная война, сразу же позвонила маме. Знаменитость понимала, что люди будут убегать от захватчиков и им будет очень необходимо жилье. Поэтому семья Карпы предоставляла убежище переселенцам в их отеле в Яремче.

Ирэна Карпа / Фото: instagram.com/qarpa

"Говорю: "Мама, давайте! Сейчас к вам будет очень много людей убегать". И они да-да, мы всех примем", — рассказала Ирэна в интервью ЖВЛ.

Но не только писательница тяжело переживает войну в Украине. У ее мужа-француза тоже болит душа из-за того, что происходит на Родине его жены. Потому он помогает Украине. В частности мужчина ищет украинцам работу во Франции.

"Много плачет, когда я не вижу. Читает новости. Но никогда не плачет при мне, чтобы еще больше меня не огорчать", — рассказала звезда об эмоциональном состоянии мужа.

Кстати, в своем доме во Франции Карпа приютила украинку с 13-летней дочерью. Певица говорит, что это было очень правильное решение. Тем более, ее дочери подружились с девочкой и вместе с ней практикуют украинский язык.

Ирэна Карпа с дочками / Фото: instagram.com/qarpa

"Мои дети не говорят на русском, а она не говорит на французском и английском", — поделилась звезда.

Ирэна Карпа рассказала, о чем пишет во время войны и как муж-француз помогает украинцам

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