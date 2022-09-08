Ірена Карпа поділилася, як її чоловік-француз допомагає Україні

Знаменитість Ірена Карпа вже багато років разом з чоловіком та доньками мешкає у Франції, тож коли Росія почала обстрілювати українські міста вона перебувала далеко за кордоном.

Тільки-но зірка дізналася, що в Україні почалася повномасштабна війна, то одразу ж зателефонувала мамі. Знаменитість розуміла, що люди тікатимуть від загарбників і їм буде вкрай необхідне житло. Тож сім'я Карпи надавала прихисток переселенцям у їхньому готелі в Яремчі.

Ірена Карпа / Фото: instagram.com/qarpa

"Кажу: "Мамо, давайте! Зараз до вас буде дуже багато людей тікати". І вони так-так, ми всіх приймемо", - розповіла Ірена в інтерв'ю ЖВЛ.

Та не лише письменниця тяжко переживає війну в Україні. У її чоловіка-француза теж болить душа через те, що відбувається на Батьківщині його дружини. Тому він допомагає Україні. Зокрема, чоловік шукає українцям роботу у Франції.

"Багато плаче, коли я не бачу. Читає новини. Але ніколи не плаче при мені, аби ще більше мене не засмучувати", - розповіла зірка про емоційний стан чоловіка.

До речі, у своєму будинку у Франції Карпа прихистила українку з 13-річною донькою. Співачка говорить, що це було дуже правильним рішенням. Тим більше її доньки потоваришували з дівчинкою та разом з нею практикують українську мову.

Ірена Карпа з доньками / Фото: instagram.com/qarpa

"Мої діти не розмовляють російською, а вона не розмовляє французькою та англійською", - поділилася зірка.

Ірена Карпа розповіла, про що пише під час війни та як чоловік-француз допомагає українцям

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