Ирина Билык сравнила своего младшего сына Табриза с Эйнштейном

Звезда показала смешной ролик.

Украинская певица Ирина Билык не может нарадоваться, что у него есть такой замечательно сын Табриз.

К слову, исполнительница все чаще показывает разнообразные фото и видео, где изображен мальчик. На этот раз артистка в своем Instagram показала смешной короткий ролик, на котором сравнила Табриза с Эйнштейном.

На видео младший сын Ирины показал язык и спросил: "Я похож на Эйнштейна?"

Фанаты Ирины оценили забавный ролик. Они отметили, что мальчишка, конечно же, похож на выдающегося физика. Впрочем, большинство поклонников заметили, что Табриз – копия своего папы, фотографа Аслана Ахмадова.

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