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Ирина Билык в Праге позировала в объятиях бывшего мужа

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
660
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Билык в Праге позировала в объятиях бывшего мужа

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Фотографией исполнительница поделилась в своем блоге.

Певица Ирина Билык появилась на фото со своим бывшим мужем, шоуменом Дмитрием Коляденко.

Совместное фото исполнительница обнародовала на своей странице в Instagram. Экс супруги вместе приехали в Прагу и сделали веселый кадр в объятиях друг друга в одном из заведений города.

"А мы к вам в утреннее время. У друзей есть вопрос. А кого вы занимаете (или хотели бы обнять) утром?", — обратилась в сообщении к фанатам Билык.

Тем временем поклонники не оставляют надежды, что звезды снова будут вместе. В комментариях фаны написали, что Ирина и Дмитрий хорошо выглядят вместе.

  • Вы очень хорошая пара!
  • Радуюсь, когда вижу вас, Ирина, вместе с Дмитрием!
  • Вы так гармонично выглядите вместе!

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко делился архивными романтическими фотографиями вместе с бывшей женой.

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Дата публикации
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