Известный рэпер вживил себе в череп золотые цепи вместо волос

Цепочки крепятся к крючкам в черепе артиста.

Современное поклонение рэперов удивляет фанов не только своим творчеством, но и эпатажными, порой, ужасными выходками.

Так вот, 23-летний мексиканский рэп-исполнитель Dan Sur шокировал поклонников, вживив себе в череп золотые цепи. Как пишет New York Post, цепи крепятся к крючкам, которые артист с помощью хирургического вмешательства вживил в кожу головы. Операция состоялась в апреле этого года. Во время процедуры были задействованы десятки золотых цепей, некоторые из них инкрустированы блестками.

Dan Sur к операции / instagram.com/dansurig

Как утверждает Dan Sur, "он первый в истории человечества рэпер, который у себя на голове вместо волос разместил золотые цепи".

"Правда в том, что я хотел сделать что-то другое, потому что другие красят волосы. Надеюсь, теперь все не станут меня копировать. Это мои волосы. Золотые волосы. Первый в истории рэпер, которому имплантировали золотые волосы", — рассказал Dan Sur в своих видео в Instagram.

Dan Sur / instagram.com/dansurig

Напомним, ранее коллега Dan Sur, американский рэпер Lil Uzi Vert вживил себе в лоб бриллиант стоимостью 24 млн долларов. Правда, когда во время недавнего концерта артист прыгнул со сцены в толпу, кто-то вырвал драгоценность.

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