Відомий репер імплантував собі у череп золоті ланцюги замість волосся

Ланцюжки кріпляться до гачків у черепі артиста.

Сучасне поклоніння реперів дивує фанів не лише своєю творчістю, а й епатажними, подекуди, жахливими витівками.

Так от, 23-річний мексиканський реп-виконавець Dan Sur шокував прихильників, імплантувавши собі у череп золоті ланцюги. Як пише New York Post, ланцюги кріпляться до гачків, які артист за допомогою хірургічного втручання імплантував у шкіру голови. Операція відбулася у квітні цього року. Під час процедури були задіяні десятки золотих ланцюгів, деякі з них інкрустовані блискітками.

Dan Sur до операції / instagram.com/dansurig

Як стверджує Dan Sur, "він перший в історії людства репер, який у себе на голові замість волосся розмістив золоті ланцюги".

"Правда в тому, що я хотів зробити щось інше, бо ж інші фарбують волосся. Сподіваюся, тепер всі не будуть мене копіювати. Це моє волосся. Золоте волосся. Перший в історії репер, якому імплантували золоте волосся", - розповів Dan Sur у своїх відео в Instagram.

Dan Sur / instagram.com/dansurig

Нагадаємо, раніше колега Dan Sur, американський репер Lil Uzi Vert імплантував собі у чоло діамант вартістю 24 млн доларів. Щоправда, коли під час нещодавнього концерту артист стрибнув зі сцени в натовп, хтось вирвав коштовну прикрасу.

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