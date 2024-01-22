Известный украинский певец публично разнес предательницу Ани Лорак: "Чудовище"

Украинский певец EL Кравчук гневно прокомментировал деятельность певицы-предательницы Ани Лорак.

Так, украинский певец признался, что ошеломлен поведением Лорак, которая до сих пор умалчивает зверства россиян. И также вспомнил других артистов с украинскими корнями, которые во время полномасштабного вторжения переехали в страну-агрессорку и встали на ее сторону.

"Не знаю, что с ней произошло, это вообще "яд" какой-то, превративший ее в чудовище. Так низменно упасть! Я понимаю, что могут быть какие-то обстоятельства, но вообще никому бы этого не пожелал. Это касается и некоторых других артистов, тоже так низко упавших. Говорю о людях, родившихся в Украине, которым Украина все дала, и тут такое делать", - возмутился артист в интервью Telegraf.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Впрочем, EL Кравчук убежден, что все предатели типа Ани Лорак знают правду, но публично не выражают ее. И добавил, что шокирован тем, как такие артисты могут забывать все то, что дала им когда-то Украина.

"В то же время они знают правду и что такое справедливость. Все точно знают. Я в этом уверен. Это не иллюзия и не таблетка, которую съедаешь и забываешь все, что было дома. Ты не забудешь ни материнского языка, ни материнского молока, ни этих ночей, ни Днепра", - добавил певец.

Напомним, недавно EL Кравчук рассказал о болезненной потере отца и с какими трудностями столкнулся во время его захоронения возле Бородянки незадолго после ее оккупации.

Читайте также: