Відомий український співак публічно розніс зрадницю Ані Лорак: "Страхіття"

Український співак EL Кравчук гнівно прокоментував діяльність співачки-зрадниці Ані Лорак.

Так, український співак зізнався, що спантеличений поведінкою Лорак, яка досі замовчує звірства росіян. І також пригадав інших артистів з українським корінням, які на час повномасштабного вторгнення переїхали до країни-агресорки і стали на її бік.

"Не знаю, що з нею сталося, це взагалі "отрута" якась, що перетворила її на страхіття. Так ницо впасти! Я розумію, що можуть бути якісь обставини, але взагалі нікому цього не побажав би. Це стосується й деяких інших артистів, що теж так низько впали. Говорю про людей, які народилися в Україні, яким Україна все дала, і таке робити", - обурився артист в інтерв'ю Telegraf.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Втім, EL Кравчук переконаний, що всі зрадники на кшталт Ані Лорак знають правду, але публічно не виказують її. І додав, що шокований тим, як такі артисти можуть забувати все те, що надала їм колись Україна.

"Водночас вони ж знають правду і що таке справедливість. Все точно знають. Я у цьому переконаний. Це не ілюзія і не таблетка, яку з'їдаєш і забуваєш все, що було вдома. Ти не забудеш ні материнської мови, ні материнського молока, ні ночей цих, ні Дніпра", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук розповів про болісну втрату батька та з якими труднощами зіткнувся під час його поховання поблизу Бородянки незадовго після її окупації.

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