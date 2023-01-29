Jerry Heil рассказала о неудачном свидании с парнем в США

Сердце исполнительницы все еще свободно.
Украинская артистка Jerry Heil не скрывает, что все еще находится в поисках второй половинки.
Попытки завязать романтические отношения у исполнительницы были и в США. Звезду пригласил на свидание парень из Индии, который тоже учится в Беркли.
Впрочем, в их романтической истории не было продолжения, а после знакомства с юношей Jerry поняла, что хочет строить отношения только с украинцем.
"Квартира, в которой я живу, – это такой квадратный дом, внутри – дворик. И мое окно напротив его окна. Он принес записочку мне под дверь. Вот там он пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-нибудь приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся". После свидания я поняла, что это должен быть только украинец", — рассказала артистка на проекте "Як ти?".
Исполнительница объяснила, что хочет рядом с собой видеть украинца, ведь именно он ее полностью поймет.
"Я окружена со всех сторон контекстом об Украине. Максимум, который этот парень может сказать, так это то, что он очень поддерживает Украину: "Украинцы такие молодцы". Мне как-то в этот момент становится досадно. Я понимаю, что мы не об одном и то же с ним, у нас нет общих точек соприкосновения сейчас", — объяснила артистка.
Кстати знаки внимания звезда получает и от украинцев. Особенно певица это чувствовала, когда находилась в больнице со сломанным ребром. Артистке тогда приносили множество цветов, подарков и мягких игрушек.
Отметим, в свои 27 лет у Jerry Heil не было серьезных отношений. Знаменитость также не скрывает, что она девственница, ведь жжет того парня, в котором она будет уверена.
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