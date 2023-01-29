Jerry Heil рассказала о неудачном свидании с парнем в США

Украинская артистка Jerry Heil не скрывает, что все еще находится в поисках второй половинки.

Попытки завязать романтические отношения у исполнительницы были и в США. Звезду пригласил на свидание парень из Индии, который тоже учится в Беркли.

Впрочем, в их романтической истории не было продолжения, а после знакомства с юношей Jerry поняла, что хочет строить отношения только с украинцем.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Квартира, в которой я живу, – это такой квадратный дом, внутри – дворик. И мое окно напротив его окна. Он принес записочку мне под дверь. Вот там он пишет: "Я вижу, что ты готовишь, мы можем вместе что-нибудь приготовить. Друзья говорят, что я симпатичный, давай прогуляемся". После свидания я поняла, что это должен быть только украинец", — рассказала артистка на проекте "Як ти?".

Исполнительница объяснила, что хочет рядом с собой видеть украинца, ведь именно он ее полностью поймет.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

"Я окружена со всех сторон контекстом об Украине. Максимум, который этот парень может сказать, так это то, что он очень поддерживает Украину: "Украинцы такие молодцы". Мне как-то в этот момент становится досадно. Я понимаю, что мы не об одном и то же с ним, у нас нет общих точек соприкосновения сейчас", — объяснила артистка.

Кстати знаки внимания звезда получает и от украинцев. Особенно певица это чувствовала, когда находилась в больнице со сломанным ребром. Артистке тогда приносили множество цветов, подарков и мягких игрушек.

Отметим, в свои 27 лет у Jerry Heil не было серьезных отношений. Знаменитость также не скрывает, что она девственница, ведь жжет того парня, в котором она будет уверена.

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