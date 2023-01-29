Jerry Heil розповіла про невдале побачення з хлопцем у США

Українська артистка Jerry Heil не приховує, що все ще перебуває в пошуках другої половинки.

Спроби зав'язати романтичні стосунки у виконавиці були й в США. Так, зірку запросив на побачення хлопець з Індії, який теж навчається в Берклі.

Утім, їхня романтична історія не мала продовження, а після знайомства з юнаком Jerry зрозуміла, хоче будувати стосунки лише з українцем.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Квартира, в якій я живу, – це такий квадратний будинок, усередині – дворик. І моє вікно навпроти його вікна. Він приніс записочку мені під двері. От там він пише: "Я бачу, що ти готуєш, ми можемо разом щось приготувати. Друзі кажуть, що я симпатичний, давай прогуляємось". Після цього побачення я зрозуміла, що це має бути тільки українець", - розповіла артистка на проєкті "Як ти?".

Виконавиця пояснила, що хоче поруч біля себе бачити українця, адже саме він її повністю зрозуміє.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

"Я оточена з усіх боків контекстом про Україну. Максимум, який цей хлопець може сказати, так це те, що він дуже підтримує Україну: "Українці такі молодці". Мені якось у цей момент стає прикро. Я розумію, що ми не про одне й те саме з ним, у нас немає спільних точок дотику зараз", - пояснила артистка.

До речі, знаки уваги зірка отримує й від українців. Особливо співачка це відчувала, коли перебувала у лікарні зі зламаним ребром. Артистці тоді приносили чимало квітів, подарунків та м'яких іграшок.

Зазначимо, у свої 27 років Jerry Heil не мала серйозних стосунків. Знаменитість також не приховує, що цнотлива, адже чекає на того хлопця, у якому вона буде впевнена.

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