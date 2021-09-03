Легендарная ABBA впервые за 40 лет выпустила новые песни

Уже вскоре группа пообещала обнародовать целый альбом.

Известная на весь мир шведская поп-группа ABBA впервые за 40 лет выпустила новые песни, говорится в "ТСН".

И уже вскоре коллектив обещает обнародовать целый альбом. Более того — на радость фанатам вернется на сцену. Правда, выступать музыканты будут не вживую, а с помощью современных технологий.

Шведская четверка начала петь вместе в 1972-м, а уже через два года — триумфально победила на "Евровидении". Ее песни были чрезвычайно популярными — группа продала четыреста миллионов альбомов во всем мире. На сцене ABBA продержалась 11 лет — после этого группа распалась, и еще через три года — в последний раз выступила вместе.

Впрочем, похоже, популярности так и не потеряла, ведь спродюсированный членами группы и основанный на их песнях мюзикл "Мамамия" посмотрели более 50 миллионов человек.

Сейчас же музыканты возвращаются с первым за четыре десятилетия альбомом под названием Voyage — который увидит свет уже в ноябре. В него войдут 10 песен. А уже в мае следующего года, на специально построенной арене в Лондоне, состоится их шоу.

Новости мира: поп-группа ABBA выпустила новые песни и благодаря технологиям вернется на сцену

"Мы сыграем несколько песен, которые не были большими хитами, но они нам нравятся. Будут 22 композиции — так концерт продлится около полутора часов. Будут и эти новые песни, которые мы сейчас выпустили", — рассказал участник группы Бенни Андерсон.

Впрочем, выйти на сцену артисты, которым сейчас от 71 до 76 лет, не решаются. Будут петь их, значительно моложе, цифровые копии. Чтобы создать их, музыканты пять недель провели в специальных костюмах и с командой голливудских мастеров визуальных эффектов.

Каждое движение солистов ABBA фиксировали 160 камер, а уже потом — воссоздадут так называемые "аббатары". Концерты они будут давать шесть дней в неделю. Самые дешевые билеты будут стоить около восьми сотен гривен, продажа откроется уже через четыре дня.

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