Легендарна ABBA вперше за 40 років випустила нові пісні

Вже незабаром гурт пообіцяв оприлюднити цілий альбом.

Відомий на весь світ шведський поп-гурт ABBA вперше за 40 років випустив нові пісні, йдеться у "ТСН".

І вже незабаром колектив обіцяє оприлюднити цілий альбом. Ба більше – на радість фанатам повернеться на сцену. Щоправда, виступатимуть музиканти не наживо, а за допомогою сучасних технологій.

Шведська четвірка почала співати разом 1972-го, а вже за два роки – тріумфально перемогла на "Євробаченні". Її пісні були надзвичайно популярними - гурт продав чотириста мільйонів альбомів в усьому світі. На сцені ABBA протрималася лише 11 років – після цього гурт розпався, і ще за три роки – востаннє виступив разом.

Втім, схоже, популярності так і не втратив, адже спродюсований членами групи та заснований на їхніх піснях мюзикл "Мамамія" подивилися понад 50 мільйонів людей.

Нині ж музиканти повертаються з першим за чотири десятиліття альбомом під назвою Voyage - який побачить світ вже у листопаді. До нього увійдуть 10 пісень. А вже у травні наступного року, на спеціально збудованій арені у Лондоні, відбудеться їхнє шоу.

Новини світу: поп-гурт ABBA випустив нові пісні і завдяки технологіям повернеться на сцену

"Ми зіграємо декілька пісень, які не були великими хітами, але вони нам подобаються. Будуть 22 композиції - тож концерт триватиме приблизно півтори години. Будуть і ці нові пісні, які ми зараз випустили", - розповів учасник гурту Бенні Андерсон.

Втім, вийти на сцену артисти, яким зараз від 71 до 76 років, не наважуються. Співатимуть їхні, значно молодші, цифрові копії. Аби створити їх, музиканти п'ять тижнів провели у спеціальних костюмах і з командою голлівудських майстрів візуальних ефектів.

Кожен рух солістів ABBA фіксували 160 камер, а вже згодом - відтворять так звані "аббатари". Концерти вони даватимуть шість днів на тиждень. Найдешевші квитки коштуватимуть близько восьми сотень гривень, і продаж відкриється вже за чотири дні.

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