Леся Никитюк покрестила 4-месячного сына и рассекретила его имя
Возлюбленный ведущей уже показал фото с таинства.
Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк покрестила 4-месячного сына от жениха, военного Дмитрия Бабчука.
Об этом знаменитость объявила в своем Instagram. Леся Никитюк многословной не была. Ведущая опубликовала фото, которое было сделано перед началом таинства, и сообщила, что на днях ее сыночка окрестили. По словам звезды, для их семьи это действительно особое событие, к которому они долго готовились. Таинство крещения состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.
"На днях в нашей семье состоялся светлый праздник. Мы покрестили сына. Мы очень готовились к этому событию, потому что лично для меня это большое таинство и ответственность", - поделилась знаменитость.
Тем временем Дмитрий Бабчук оказался более многословным. Он опубликовал фото с таинства, где запечатлен с Лесей Никитюк и сыном. Также жених ведущей наконец-то рассекретил, как они назвали сыночка. Влюбленные дали мальчику имя Оскар.
"До 7-го колена, всех мужчин в моей семье называли только двумя именами, Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий, соответственно сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака - Бабчук Оскар Дмитриевич", - поделился возлюбленный знаменитости.
Напомним, в начале года Леся Никитюк объявила, что помолвлена. 15 июня знаменитость уже родила первенца. Недавно ведущая вспомнила свои роды и насмешила меткой шуткой об этом.