Lida Lee полностью обнажилась в новом клипе и дерзко попозировала с огромным питоном

Украинская певица Lida Lee, настоящее имя которой Лидия Скорубская, выпустила новую песню, которая получила название "Зима в пустелі".

Исполнительница уже успела представить клип на композицию, в которой была полностью откровенной со своими слушателями. Артистка продемонстрировала не только свое обнаженное тело, но и глубокие переживания и внутреннее бунтарство.

В центре внимания клипа "Зима в пустелі" — змея, которая стала символом смелости. Lida Lee, которая действительно боится позлучих, приняла вызов, чтобы преодолеть страхи. Артистка смогла не только разобраться в своей фобии, но и превратить ее в искусство.

Lida Lee

"Этот клип прежде всего о смелости. Каждый из нас может найти в себе силы для перемен. Когда ты находишься в водовороте циклических событий, но делаешь шаг вперед — это настоящая трансформация. Изменения сопровождаются ощущениями неопределенности, ведь ты не контролируешь ситуацию. Змея на теле показывает то, как можно принимать себя, невзирая на страхи, неуверенность и неумение. И, преодолев их, ты понимаешь, что способен на все", — делится певица.

Режиссером клипа стала Светлана Симакова. Она признается, что в видео пыталась соединить фэшн, сексуальность и страх, чтобы это выглядело красиво и чувственно. Кстати, стоит отметить, что съемки происходили с соблюдением гуманных условий, так что питон не пострадал.

"Я хотела сделать эту историю особенной, чтобы она действительно привлекала внимание публики. Меня интересовало, как соединить элементы фэшн, сексуальности и страха, создав что-то красивое и чувственное. Я надеюсь, что зрители захотят пересматривать клип и изучать каждый его элемент", — отмечает режиссер.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер выпустила дуэтную песню с артистом Cheev. В клипе исполнители сыграли бывших любовников.

Читайте также: