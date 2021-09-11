Лидия Таран показала, как вакцинировала свою маму от COVID-19

Лидия Таран показала, как вакцинировала свою маму от COVID-19

Мария Гавриловна получила вторую дозу вакцины.

Звезда канала 1+1 Лидия Таран, которая призналась, сложно ли ей самой воспитывать дочь, изрядно заботится о матери.

Ведущая вакцинировала Марию Гавриловну от COVID-19. Об этом она сообщила на свой странице в Instagram. Она запостила видео в сторис, на которых изображена ее мама в маске, черной вышиванке и синих джинсах.

Как рассказала звезда, Мария Гавриловна уже получила вторую дозу вакцины.

Мама Лидии Таран / instagram.com/lidiyataran

"Маман на вакцинацию, как на праздник. Все бы за маму порадовались", — поделилась Лидия.

Напомним, что сама же Лидия Таран уже давно вакцинировалась. Телеведущая сделала прививку "Пфайзером". Это произошло прямо на рабочем месте, канал 1+1 организовал вакцинацию для всех своих сотрудников.

После прививки ничего не изменилось — Лида чувствовала себя так же, как и до.

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