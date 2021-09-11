Лідія Таран показала, як вакцинувала свою маму від COVID-19

Марія Гаврилівна отримала другу дозу вакцини.
Зірка каналу 1+1 Лідія Таран, яка зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку, неабияк піклується про матір.
Так, ведуча вакцинувала Марію Гаврилівну від COVID-19. Про це вона повідомила на свій сторінці в Instagram. Вона запостила відео в сторіс, на яких зображена її мама в масці, чорній вишиванці та синіх джинсах.
Як розповіла зірка, Марія Гаврилівна вже отримала другу дозу вакцини.
"Маман на вакцинацію, як на свято. Всі б за маму потішилися", - поділилася Лідія.
Нагадаємо, що сама ж Лідія Таран вже давно вакцинувалась. Телеведуча зробила щеплення "Пфайзером". Це відбулося просто на робочому місці, канал 1+1 організував вакцинацію для всіх своїх співробітників.
Після щеплення нічого не змінилося – Ліда почувалася так само, як і до.