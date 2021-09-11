Лідія Таран показала, як вакцинувала свою маму від COVID-19

Лідія Таран показала, як вакцинувала свою маму від COVID-19

Марія Гаврилівна отримала другу дозу вакцини.

Зірка каналу 1+1 Лідія Таран, яка зізналася, чи складно їй самій виховувати доньку, неабияк піклується про матір.

Так, ведуча вакцинувала Марію Гаврилівну від COVID-19. Про це вона повідомила на свій сторінці в Instagram. Вона запостила відео в сторіс, на яких зображена її мама в масці, чорній вишиванці та синіх джинсах.

Як розповіла зірка, Марія Гаврилівна вже отримала другу дозу вакцини.

Мама Лідії Таран / instagram.com/lidiyataran

"Маман на вакцинацію, як на свято. Всі б за маму потішилися", - поділилася Лідія.

Нагадаємо, що сама ж Лідія Таран вже давно вакцинувалась. Телеведуча зробила щеплення "Пфайзером". Це відбулося просто на робочому місці, канал 1+1 організував вакцинацію для всіх своїх співробітників.

Після щеплення нічого не змінилося – Ліда почувалася так само, як і до.

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