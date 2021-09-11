Миссия МВФ прибудет в Украину уже менее, чем за две недели

Миссия МВФ прибудет в Украину уже менее, чем за две недели

Программа МВФ предусматривает, чтобы Украина экономически выровнялась со своими соседями. Хотя и рост экономики в 3,4% неплохой, но еще недостаточен.

Международный валютный фонд отправит свою миссию в Украину, чтобы обсудить соглашение по программе кредитования Stand-by и поддержать экономику нашей страны. Эксперты прибудут уже через 10-12 дней.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован во время Ялтинского экономического форума, передает Lb.ua.

"Программа Stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макро стабильности и намерена подготовить Украину для следующего раунда структурных реформ", — сказал он.

По его словам, цель Международного валютного фонда заключается в том, чтобы Украина догнала экономический уровень своих соседей-государств.

"Запланированный рост Украины в 3,4% неплохой, однако программа МВФ предусматривает, чтобы Украина экономически выровнялась со своими соседями", — говорит Рашкован.

Для этого Украине нужно больше роста, чем в Польше, Венгрии, Турции, отметил он.

"Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться такого же роста. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы", — подытожил он.

Напомним, в Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе Stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

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