Лилия Ребрик призналась, планирует ли выезжать за границу с двумя дочерьми

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик рассказала, планирует ли вместе с двумя дочерьми ехать из Украины за границу.

С начала полномасштабной войны знаменитость оставалась в Киеве рядом с мужем, хореографом Андреем Диким. Неоднократно супруги обсуждали варианты, чтобы Лилия и дети смогли уехать в другую страну. Впрочем, ведущая призналась, что до последнего хочет быть дома.

"Мы, конечно, говорили об отъезде. Ну сейчас нет правильных или неправильных решений. Я даже как-то смеялась, как бы вывезла детей за границу — "Ты предатель", "Не патриот", осталась в Украине — "Что ты за мать, здесь подвергаешь опасности детей?". Ну нет правильных решений. Надо действовать только так, как ты чувствуешь. Я почувствовала в себе энергию, силу, что могу быть полезной здесь и есть чем заниматься в Украине. Мы с мужем настолько нераздельны, что это было бы каким-то невозможным испытанием. Я просто не представляю нашу жизнь в отдельности", — рассказала Ребрик в "Олеге френды".

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая вспомнила, как в начале войны они с мужем приняли решение оставить детей у родителей Лилии в Черновцах. Это, по словам актрисы, было очень трудным испытанием как для нее, так и для дочерей.

"Для нас это лето было самым страшным. Ради безопасности мы оставили детей на западе Украины и ездить на два города. День-два и мы ехали туда, даже когда были проблемы с бензином, мы все равно искали какие-нибудь выходы", — вспомнила Лилия.

Лилия Ребрик с дочерью Дианой / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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