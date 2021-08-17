Мадонна в платье мини и с тортом в форме креста отпраздновала 63-летие

Артистка не прекращает эпатировать образом.
Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно показала страстный поцелуй с молодым бойфрендом на видео, отпраздновала день рождения.
Певице исполнилось 63 года. Празднование эпатажная артистка устроила в своих лучших традициях. Мадонна вместе со всеми своими детьми и 27-летним возлюбленным, танцором Ахламаликом Уильямсом отправилась в Италию.
Там Мэдж организовала зрелищную костюмированную вечеринку. Виновница торжества была одета в пестрое мини-платье, которое дополнила колготами в сеточку и кружевными нарукавниками. На голове артистки было украшение с камнями, которое прикрыло также ее лоб и скулы. В таком виде с детьми звезда позировала на фоне подсвечника в виде креста.
Ну и, конечно, праздничный торт в виде огромного креста, украшенного "камнями" из леденцов дополнил праздник.
"Под чарами Византийской империи", — прокомментировала фотографии с дня рождения Мадонна.
Напомним, на днях миниатюрная Мадонна шокировала разницей в росте с молодым бойфрендом. Артистка посетила ферму, где насладилась природой, а ее дети покатались на лошадях.