Мадонна в платье мини и с тортом в форме креста отпраздновала 63-летие

Мадонна в платье мини и с тортом в форме креста отпраздновала 63-летие

Артистка не прекращает эпатировать образом.

Американская поп-звезда Мадонна, которая недавно показала страстный поцелуй с молодым бойфрендом на видео, отпраздновала день рождения.

Певице исполнилось 63 года. Празднование эпатажная артистка устроила в своих лучших традициях. Мадонна вместе со всеми своими детьми и 27-летним возлюбленным, танцором Ахламаликом Уильямсом отправилась в Италию.

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом / instagram.com/madonna

Там Мэдж организовала зрелищную костюмированную вечеринку. Виновница торжества была одета в пестрое мини-платье, которое дополнила колготами в сеточку и кружевными нарукавниками. На голове артистки было украшение с камнями, которое прикрыло также ее лоб и скулы. В таком виде с детьми звезда позировала на фоне подсвечника в виде креста.

Мадонна отпраздновала 63-летие / instagram.com/madonna

Мадонна не перестает эпатировать фанов образами / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

А дочь Мэдж Лурдес выросла красавицей / instagram.com/madonna

Одна из приемных дочерей Мадонны / instagram.com/madonna

Ну и, конечно, праздничный торт в виде огромного креста, украшенного "камнями" из леденцов дополнил праздник.

Святоквий торт Мадонны в виде креста / instagram.com/madonna

"Под чарами Византийской империи", — прокомментировала фотографии с дня рождения Мадонна.

Мадонна вместе с детьми / instagram.com/madonna

Напомним, на днях миниатюрная Мадонна шокировала разницей в росте с молодым бойфрендом. Артистка посетила ферму, где насладилась природой, а ее дети покатались на лошадях.

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