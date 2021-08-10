Миниатюрная Мадонна шокировала разницей в росте с молодым бойфрендом

Ахламалик гораздо выше звездной возлюбленной.
Американская поп-звезда Мадонна, которая ранее вызывающе поцеловалась с молодым возлюбленным на видео, показала, как провела время с семьей.
На днях исполнительница вместе с детьми и 27-летним бойфрендом, танцором Ахламаликом Уильямсом, посетила ферму, где насладилась природой, а ее дети покатались на лошадях.
"Сельская жизнь ... И дружба с гортензиями", — сообщила Мадонна. Как известно, Мэдж не слишком любит эти цветы, но, похоже, решила изменить свое мнение.
Фотографиями с поездки на ферму 62-летняя исполнительница поделилась на странице в Instagram. Вместе с тем, артистка запостила фото, на котором нежно прижимается к любимому. Фаны отметили, что рядом с высоким Ахламаликом Мадонна выглядит миниатюрно.
- Ого, какая у вас разница в росте!
- Ахламалик такой высокий, то ли Мэдж такая маленькая
- Какая разница, какой у кого рост — главное чтобы были счастливы!
Напомним, несколько недель назад 62-летняя Мадонна в мини-шортах с 27-летним бойфрендом устроила семейное барбекю. Артистка все больше времени посвящает своим близким.