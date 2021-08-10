Миниатюрная Мадонна шокировала разницей в росте с молодым бойфрендом

Ахламалик гораздо выше звездной возлюбленной.

Американская поп-звезда Мадонна, которая ранее вызывающе поцеловалась с молодым возлюбленным на видео, показала, как провела время с семьей.

На днях исполнительница вместе с детьми и 27-летним бойфрендом, танцором Ахламаликом Уильямсом, посетила ферму, где насладилась природой, а ее дети покатались на лошадях.

Мадонна с детьми на ферме / instagram.com/madonna

"Сельская жизнь ... И дружба с гортензиями", — сообщила Мадонна. Как известно, Мэдж не слишком любит эти цветы, но, похоже, решила изменить свое мнение.

Мадонна и гортензии / instagram.com/madonna

Мадонна / instagram.com/madonna

Фотографиями с поездки на ферму 62-летняя исполнительница поделилась на странице в Instagram. Вместе с тем, артистка запостила фото, на котором нежно прижимается к любимому. Фаны отметили, что рядом с высоким Ахламаликом Мадонна выглядит миниатюрно.

Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом / instagram.com/madonna

Ого, какая у вас разница в росте!

Ахламалик такой высокий, то ли Мэдж такая маленькая

Какая разница, какой у кого рост — главное чтобы были счастливы!

Напомним, несколько недель назад 62-летняя Мадонна в мини-шортах с 27-летним бойфрендом устроила семейное барбекю. Артистка все больше времени посвящает своим близким.

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