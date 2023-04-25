Марк Цукерберг восхитил Сеть фотографией с новорожденной дочерью

Основатель социальной сети Facebook и предприниматель Марк Цукерберг восхитил фотографией со своей дочерью Аурелией.

Медиамагнат показал, как нежно держит маленького ребенка в костюме львенка на руках и улыбается ему. Фото было сделано на фоне боксерской груши, поэтому в подписи Марк пошутил, что дочь помогает ему заниматься спортом.

"Мой друг по тренировке", – написал Цукерберг.

Марк Цукерберг с дочерью / Фото: instagram.com/zuck

На днях Аурелии исполнился первый месяц от рождения. Так что бизнесмен показал, как за этот небольшой промежуток времени подрос ребенок.

Напомним, что о пополнении семье Цукерберга и его супруги Присциллы Чан стало известно 24 марта. Звездные супруги сообщили о рождении третьей дочери в своих социальных сетях и поделились первыми фото вместе.

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