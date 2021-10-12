Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам

В Университете культуры отпраздновали посвящение в студенты Факультета ТикТок.

Драйвовое посвящение в студенты Факультета ТикТок состоялось в Киевском университете культуры. Торжественная атмосфера бурлила еще на подступах в зал, где должно было проходить мероприятие. Все было украшено стильными брендированными шариками, создано несколько оригинальных локаций для съемок с различными концептуальными тиктокерскими декорациями и реквизитом. Молодежь, одетая в брендированные свитшоты и блейзеры, полностью заполнила артпространство, снимая видео.

Михаил Поплавский вместе с украинскими тиктокерами – блоггером с миллионной аудиторией (1,6 млн. подписчиков в ТикТок) Владом Ледбоем; украинской тиктокершей (2,3 млн. подписчиков в ТикТок) Анастасией Захандревич; основателем первого украинского ТикТок дома Top Team House Кириллом Кудрявцевым – открыли торжественное посвящение.

Известные тиктокеры пожелали студентам Факультета ТикТок создавать и лоббировать украинские тренды на весь мир.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский, обращаясь к молодежи, заявил:

"Сегодня исторический и эпохальный день. Вы впервые в мире становитесь студентами Факультета ТикТок Киевского университета культуры. Мы вручаем вам студенческие билеты, а уже с понедельника у вас начнутся занятия по расписанию. Вы будете изучать пиар и журналистику, информационную политику и кибербезопасность, диджитал-маркетинг, копирайтинг, имиджелогию, блоггерство, режиссуру, актерское мастерство, графический и моушн-дизайн, оперативный видеомонтаж, операторское мастерство, звукорежиссуру, хореографию и тому подобное.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Факультет ТикТок – это ваш путь к успеху. ТикТок – это эмоциональный медиабизнес. ТикТок – это информационный феномен, который сегодня в тренде. Ваша звездная дорога лежит через социальные сети. ТикТок – это ваш шанс!

Я вами горжусь, люблю и уважаю вас. Мы все сделаем, чтобы тиктокеры Украины завоевали мировое информационное пространство".

Вручение студенческих билетов молодежи проходило под исполнение мировых трендовых композиций ТикТока, исключительно на украинском языке, девичьей кавер-группой "GuliGulі band".

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Влад Ледбой, приветствуя студентов, отметил: "Сегодня каждый из вас творит историю, и вы будете этим гордиться еще очень много лет. Поздравляю каждого от всего сердца. Вам предоставляют большие возможности! Используйте их по максимуму, показывайте себя миру, воплощайте все свои гениальные идеи. Берите от жизни все!"

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Анастасия Захандревич сказала: "Поздравляю вас с таким историческим событием и желаю веры в себя, вдохновения и любви к этой нелегкой работе. Спасибо Михаилу Поплавскому за Факультет ТикТок – еще в мире такого не было. Я считаю, что это телепорт в будущее, поэтому пользуйтесь этой возможностью".

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Кирилл Кудрявцев подчеркнул: "То, что сделал Михаил Михайлович для вас, – невероятно, я в шоке. Вот бы везде такие возможности были для молодежи, декорации, аудитории, спецэффекты. Вы понимаете, как к вам относятся и как Михаил Поплавский проявляет свою любовь. Ведь он мог просто дать вам студенческие билеты, как все это делают. То, что мы видим сегодня, даже ваш мерч – насколько это круто! Хочу пожелать только самого лучшего и очень прошу ценить то, что для вас делается, потому что таких возможностей, как у вас, нет ни у кого".

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Огромный праздничный торт и исполнение совместного ТикТока студентами факультета стали апофеозом феерического праздника.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

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