Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам

В Університеті культури пройшла посвята у студенти Факультету ТікТок.

Драйвова посвята у студенти Факультету ТікТок відбулася в Київському університеті культури. Урочиста атмосфера вирувала ще на підступах до зали, де мав проходити захід. Усе було прикрашено яскравими брендованими кульками, створено кілька оригінальних локацій для зйомок із різними концептуальними тіктокерськими декораціями і реквізитом. Молодь, одягнена в брендовані світшоти та блайзери, повністю заполонила артпростір, знімаючи відео.

Михайло Поплавський разом з українськими тіктокерами – блогером з мільйонною аудиторією (1,6 млн. підписників у ТікТок) Владом Ледбоєм; українською тіктокеркою (2,3 млн. підписників у ТікТок) Анастасією Захандревич; засновником першого українського ТікТок дому Top Team House Кирилом Кудрявцевим – відкрили урочисту посвяту. Відомі тіктокери побажали студентам Факультету ТікТок створювати та лобіювати українські тренди на весь світ.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський, звертаючись до молоді, заявив:

"Сьогодні історичний та епохальний день. Ви вперше у світі стаєте студентами Факультету ТікТок Київського університету культури. Ми вручаємо вам студентські квитки, а вже з понеділка у вас розпочнуться заняття за розкладом. Ви будете вивчати піар та журналістику, інформаційну політику і кібербезпеку, діджитал-маркетинг, продюсування, маркетинг у соціальних мережах (SMM) та інфлюенс-маркетинг, продакшн, копірайтинг, іміджологію, блогерство, режисуру, акторську майстерність, графічний та моушн-дизайн, оперативний відеомонтаж, операторську майстерність, звукорежисуру, хореографію тощо.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Факультет ТікТок – це ваш шлях до успіху. ТікТок – це емоційний медіабізнес. ТікТок –це інформаційний феномен, який сьогодні в тренді. Ваша зоряна дорога лежить через соціальні мережі. Тік Ток – це ваш шанс!

Я вами горджусь, люблю і поважаю вас. Ми все зробимо, щоб тіктокери України завоювали інформаційний простір світу".

Вручення студентських квитків молоді проходило під супровід світових трендових композицій ТіКТоку, які виконував виключно українською мовою дівочий кавер-гурт "GuliGulі band".

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Влад Ледбой, вітаючи студентів, зазначив: "Сьогодні кожен із вас творить історію, і ви будете цим пишатися ще дуже багато років поспіль. Вітаю кожного від щирого серця. Вам надають великі можливості! Використовуйте їх по максимуму, показуйте себе світові, втілюйте всі свої геніальні ідеї. Беріть від життя все!" .

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Анастасія Захандревич сказала: "Вітаю вас з такою історичною подією і бажаю віри в себе, натхнення та любові до цієї нелегкої роботи. Дякую Михайлу Поплавському за Факультет ТікТок – ще в світі такого не було. Я вважаю, що це телепорт у майбутнє, тому користуйтеся цією можливістю".

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Кирило Кудрявцев підкреслив: "Те, що зробив Михайло Михайлович для вас, – неймовірно, я в шоці. От би всюди такі можливості були для молоді, декорації, аудиторії, спецефекти. Ви розумієте, як до вас ставляться і наскільки Михайло Поплавський проявляє свою любов. Адже він міг просто дати вам студентські квитки, як усі це роблять. Те, що ми бачимо сьогодні, навіть ваш мерч – наскільки це круто! Хочу побажати тільки найкращого і дуже прошу цінувати те, що для вас робиться, тому що таких можливостей, як у вас, немає ні в кого".

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Величезний святковий торт і виконання спільного ТікТоку студентами факультету стали апофеозом феєричного свята.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

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