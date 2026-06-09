Миша Романова попала в больницу и раскрыла, что произошло: "Всех испугала"

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

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Украинская певица Миша Романова попала в больницу.

Артистка заставила своих подписчиков очень сильно волноваться за нее. Исполнительница в Instagram-stories опубликовала фото, на котором она изображена в больничной палате, а рядом с ней стояла врач. Сначала Миша Романова не вникала в подробности и не рассказывала, что произошло. Однако впоследствии знаменитость вышла на связь.

Артистка поспешила успокоить подписчиков. Знаменитость призналась, что находится в больнице уже второй день, но с ней все в порядке. По словам исполнительницы, у нее просто плановое обследование. Тем не менее, певица намекнула, что ее все же кое-что беспокоит, поскольку в шутку отметила «надо отремонтировать этот ретромобиль».

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Миша Романова в больнице / © instagram.com/misharomanova

«Со мной все в порядке, не волнуйтесь, а то я, видимо, вас всех испугала. Я нахожусь в клинике на обследовании. Это просто плановое обследование, ничего страшного. Здесь я нахожусь уже второй день. Просто уже надо этот „ретромобиль отремонтировать“, поэтому так. В целом все хорошо. Меня здесь кормят, берут анализы, своя палата, все шикарно», — поделилась артистка.

Миша Романова / © instagram.com/misharomanova

Напомним, недавно певица Камалия оказалась в карете скорой помощи. Артистка назвала причины ухудшения ее состояния.

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