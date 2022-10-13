MONATIK объяснил, почему не вернулся в Украину после 24 февраля

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик прокомментировал, почему после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину остался с семьей за границей.

В интервью Маше Ефросининой исполнитель признался, что не мог покинуть жену Ирину и двух маленьких сыновей на произвол судьбы. Как известно, накануне вторжения России в нашу страну Монатик вместе с семьей уехал в отпуск в Барселону. Там семья узнала, что в Украине началась полномасштабная война:

"Мы приехали в Барселону. Я помню, 23 число, мы сидели, как всегда, строили планы на будущее. Это был самый подготовленный год из всех годов в профессиональном плане. Когда Ирина 24 февраля меня разбудила и сказала, что началась война и бомбят наши города, что Путин напал... Эти эмоции очень трудно передать словами, но ощущение очень легко просыпается внутри. Очень легко, не забывается. Но, это мы за границей. А что испытывали люди, которые внутри страны? Вот этот синдром уцелевшего моментально появляется и сжирает тебя изнутри. Ты хочешь уезжать, быть полезным. Было очень много сомнений. Но я понимал, что у меня двое детей, и вот они здесь", — поделился Монатик.

Дмитрий Монатик с семьей / Фото: instagram.com/irinamonatik

Артист признался, что делился своими сомнениями с женой и они договорились, что сначала Дмитрий побудет с ними, поможет наладить жизнь за границей, и тогда поедет в Украину:

"Мы сошлись вот так. Это сложно, мы не знаем, куда нам ехать, что нам делать. У нас украли жизнь, и сейчас нам нужно что-то думать. Я не могу сейчас, в такое сложное время, когда мы совершенно ничего не понимаем, взять вот так и все — я пошел. Просто оставить их на произвол судьбы. Как-то так случилось, что бог за руку потянул, я оказался рядом с ними. Я как-то должен был переступать через свои какие-то внутренние "я должен быть там", мужское эго. Мы договорились так, сейчас будем максимально помогать, все, что мы можем делать, все, что в наших силах. Будем максимально полезны. И это немного успокаивало. И мы действительно, и в первый месяц, и сейчас очень много сделали", — рассказал Дмитрий.

Дмитрий Монатик с семьей / Фото: instagram.com/monatik_official

Вскоре, говорит Монатик, ему позвонила Елена Кравец и предложила присоединиться к благотворительному туру "Доброго вечора, ми з України". А потом летом Дмитрий вернулся в Украину, где успел выступить и в киевском метро, и перед украинскими бойцами.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик расплакался, говоря о своих детях, которых редко видит из-за войны.

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