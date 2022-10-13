MONATIK пояснив, чому не повернувся до України після 24 лютого

Український мультиартист Дмитро Монатік прокоментував, чому після початку повномасштабного вторгнення РФ до України залишився з родиною за кордоном.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній виконавець зізнався, що не міг покинути дружину Ірину та двох маленьких синів на свавілля долі. Як відомо, напередодні вторгнення Росії до нашої країни Монатік разом з родиною поїхав у відпустку до Барселони. Там родина дізналася, що в Україні розпочалася повномасштабна війна:

"Ми приїхали до Барселони. Я пам'ятаю, 23 число, ми сиділи, як завжди, будували плани на майбутнє. Це був найбільш підготовлений рік зі всіх років у професійному плані. Коли Ірина 24 лютого мене розбудила і сказала, що почалася війна і бомблять наші міста, що Путін напав. Ці емоції дуже важко передати словами, але відчуття дуже легко прокидається всередині. Дуже легко, не забувається. Але, це ми за кордоном. А що відчували люди, які всередині країни? Ось цей синдром вцілілого моментально з'являється і зжирає тебе зсередини. Ти хочеш їхати, бути корисним. Було дуже багато вагань. Але я розумів, що у мене двоє дітей, і ось вони тут", - поділився Монатік.

Дмитро Монатік з родиною / Фото: instagram.com/irinamonatik

Артист зізнався, що ділився своїми ваганнями з дружиною і вони домовилися, що спочатку Дмитро побуде з ними, допоможе налагодити життя за кордоном, і тоді поїде до України:

"Ми зійшлися ось так. Це складно, ми не знаємо, куди нам їхати, що нам робити. В нас вкрали життя, і зараз нам треба щось думати. Я не можу зараз, в такий складний час, коли ми абсолютно нічого не розуміємо, взяти ось так і все – я пішов. Просто залишити їх на свавілля долі. Якось так трапилось, що бог за руку потягнув, я опинився поруч з ними. Я якось мусив переступати через свої якісь внутрішні "я мушу бути там", чоловіче его. Ми домовились так, зараз будемо максимально допомагати, все що ми можемо робити, все, що в наших силах. Будемо максимально корисні. І це трішечки заспокоювало. І ми справді, і в перший місяць, і зараз дуже багато зробили", - розповів Дмитро.

Дмитро Монатік з родиною / Фото: instagram.com/monatik_official

Згодом, каже Монатік, йому зателефонувала Олена Кравець і запропонувала долучитися до благодійного туру "Доброго вечора, ми з України". А згодом, влітку, Дмитро повернувся до України, де встигнув виступити і в київському метро, і перед українськими бійцями.

Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік розплакався, говорячи про своїх дітей, яких рідко бачить через війну.

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