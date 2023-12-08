MONATIK признался, что вместе с женой планирует третьего ребенка

Известный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, поделился, что они с женой Ириной Монатик мечтают о скорейшем пополнении в семье.

Певец уже раньше рассказывал о своих желаниях третьего малыша. Так, семья Монатиков хочет, чтобы это была девочка. Однако, по словам самого певца, они не расстроятся, если родится мальчик. На вопрос, мечтает ли певец о ребенке или действует, он заверил, что вместе с женой они активно работают над своей целью.

"Это было бы очень шикарно иметь дочь. Мы мечтаем об этом с Ириной вместе. Но если будет мальчик, то мы тоже будем рады. Вы хотите спросить, работаем ли мы над этим? Я же вам сказал, что свои мечты надо превращать в цели", - заинтриговал 37-летний артист в программе "Сніданок з 1+1".

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатики воспитывают двух сыновей – 8-летнего Даниила и 5-летнего Платона.

Напомним, недавно музыкант Дмитрий Монатик рассказал о частых подарках, которыми удивляет свою жену Ирину. В частности, самым дорогим из них оказался сюрприз за 2,5 миллиона гривен.

Читайте также: