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MONATIK признался, что вместе с женой планирует третьего ребенка

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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MONATIK признался, что вместе с женой планирует третьего ребенка

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/irinamonatik

Артист вместе с Ириной мечтает о дочери.

Известный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, поделился, что они с женой Ириной Монатик мечтают о скорейшем пополнении в семье.

Певец уже раньше рассказывал о своих желаниях третьего малыша. Так, семья Монатиков хочет, чтобы это была девочка. Однако, по словам самого певца, они не расстроятся, если родится мальчик. На вопрос, мечтает ли певец о ребенке или действует, он заверил, что вместе с женой они активно работают над своей целью.

"Это было бы очень шикарно иметь дочь. Мы мечтаем об этом с Ириной вместе. Но если будет мальчик, то мы тоже будем рады. Вы хотите спросить, работаем ли мы над этим? Я же вам сказал, что свои мечты надо превращать в цели", - заинтриговал 37-летний артист в программе "Сніданок з 1+1".

MONATIK с женой и сыновьями / © instagram.com/monatik_official
MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатики воспитывают двух сыновей – 8-летнего Даниила и 5-летнего Платона.

Напомним, недавно музыкант Дмитрий Монатик рассказал о частых подарках, которыми удивляет свою жену Ирину. В частности, самым дорогим из них оказался сюрприз за 2,5 миллиона гривен.

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Дата публикации
Просмотры
397
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