Мощное оперное пение Дзидзьо попало в тренды YouTube

Видео-поэзия в исполнении Михаила Хомы очаровала пользователей.

24 августа по случаю 30-й годовщины Независимости Украины Михаил Хома (DZIDZIO) сделал поклонникам подарок и эксклюзивно представил видео-поэзию "Стоїть гора високая" на своем официальном YouTube-канале.

Меньше чем за сутки видео попало в тренды всемирного видеосервиса и получило много положительных комментариев от подписчиков из-за мощного исполнения Михаила и музыкального сопровождения.

Композиция в оригинальном исполнении Михаила Хомы на слова Леонида Глебова и музыку Николая Лысенко войдет в будущий альбом артиста под названием "Українська класика".

"Спасибо всем, кто помог создать эту видео-поэзию!" — написал DZIDZIO в своем Instagram.

В свою очередь, поклонники поблагодарили Дзидзя за такое исполнение и признались, что его пение вызывает у них мурашки:

Господин Михаил, спасибо за подарок к празднику. Вы возродили забытую прекрасную украинскую песню

Это сильно! Браво! Голос и пение поражают сердце

Это невероятно, от этой песни в сердце загорается огонь патриотизма, а по телу мурашки

Напомним, ранее Jerry Heil вместе с фанатами спела песню об Украине. Также артистка сняла видеоработу на трек.

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