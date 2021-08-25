MOZGI представили яркое арт-видео к новому украиноязычному синглу "Ой, Мамо!"

Конечно, главной героиней истории стала мать.

Мужская группа MOZGI поздравила всех с Днем Независимости и выпустила арт-видео на свой новый украиноязычный сингл "Ой, Мамо!".

Обычное lyric video превратилось в art video благодаря анимированным иллюстрациям, нарисованным вручную. Парни в черном — в окружении ярких шрифтов с элементами традиционного украинского орнамента. И, конечно, главная героиня истории — мать.

В новом видео парни из группы MOZGI сумели создать праздничное настроение благодаря фирменному музыкальному стилю и юмору.

А уже вскоре коллектив выпустит "Козацький mix" легендарных народных песен, с которыми зажег "Олимпийский" на торжественном концерте ко Дню Независимости Украины.

Напомним, что ранее MOZGI удивили поклонников, выпустив клип с цифровыми героями. Потап, Позитив и Дядя Вадя полетали в виртуальной реальности.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку