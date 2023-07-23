Муж Анны Тринчер кардинально изменил имидж и сбрил волосы

Муж певицы и актрисы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин ошеломил поклонников сменой имиджа.

Так, Волошин отважился кардинально изменить прическу. Раньше Александр носил челку, окрашенную в белый цвет. Впрочем, душа блогера пожелала перемен и он полностью сбрил волосы. Теперь Волошин лысый.

Муж Анны Тринчер Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Муж Анны Тринчер Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Первой о смене образа Волошин сообщил жене Анне Тринчер. Артистка не стала скрывать, что была шокирована и теперь ей несколько необычно смотреть на любимого:

"Люблю сильно. Буду скучать по предыдущей прическе, но пусть это будет завершением такого сложного периода, который мы переживаем", – сказала Тринчер.

Муж Анны Тринчер Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Муж Анны Тринчер Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

В свою очередь, Волошин тоже отметил, что подстригся не просто так. Но пока держит интригу, что же значит его новый имидж.

Напомним, недавно Анна Тринчер поделилась, что они с мужем Александром Волошиным сменили место своего жительства. Так, пара переехала в дом за городом и уже показала первые фото нового жилья.

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