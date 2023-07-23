Россия атаковала ракетами Запорожья и окрестности города (фото)

К счастью, люди не пострадали.

Ночью 23 июля российские кафиры ударили ракетами по Запорожью и окрестностям города.

Об этом сообщает глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, люди не пострадали.

"Ночью российские войска четырьмя ракетами атаковали окрестности областного центра и Запорожский район – обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Что это были за ракеты – не сообщили.

Также за прошедшие сутки враг гатив и по другим мирным городам и селам области. В общей сложности правоохранители зафиксировали 12 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры в регионе.

Последствия атаки России в Запорожье 23 июля. ФОТО: Юрий Малашко/Telegram

Последствия атаки России в Запорожье 23 июля. ФОТО: Юрий Малашко/Telegram

Ракетный удар по Одессе

В ночь на 23 июля Россия массированно нанесла удар по Одессе. В результате атаки повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение. Есть погибший и многие пострадавшие, среди которых – дети.

На ракетный удар по Одессе отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что ответ кафиров обязательно будет. А в Министерстве закодонны дел призвали мир осудить варварский обстрел Одессы, в том числе разрушение в историческом центре Одессы под защитой ЮНЕСКО.

ТСН.ua. собрал все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).

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