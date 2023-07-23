Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чоловік Анни Трінчер кардинально змінив імідж та поголив волосся

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1245
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чоловік Анни Трінчер кардинально змінив імідж та поголив волосся

Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин експериментує над образом.

Чоловік співачки та акторки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин приголомшив шанувальників зміною іміджу.

Так, Волошин наважився кардинально змінити зачіску. Раніше Олександр носив чубчик, пофарбований у білий колір. Втім, душа блогера забажала змін і він повністю поголив волосся. Тепер Волошин голомозий.

Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Першою про зміну образу Волошин повідомив дружину Анну Трінчер. Артистка не стала приховувати, що була приголомшена і тепер їй дещо незвично дивитися на коханого:

"Кохаю сильно. Сумуватиму за попередньою зачіскою, але нехай це буде завершенням такого складного періоду, який ми переживаємо", - сказала Трінчер.

Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx
Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Чоловік Анни Трінчер Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Своєю чергою, Волошин теж зазначив, що підстригся не просто так. Але поки тримає інтригу, що ж саме означає його новий імідж.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер поділилася, що вони з чоловіком Олександром Волошиним змінили місце свого проживання. Так, пара переїхала до будинку за містом і вже показала перші фото нового житла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1245
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація