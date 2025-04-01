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На концерте Волканова произошла драка между зрительницами
Инцидент произошел в Киеве, во время исполнения хита "Тебе знайшов".
В столице с аншлагом прошел концерт молодого певца Дмитрия Волканова. Но во время исполнения одной из песен в зале между зрительницами произошла неприятная стычка.
Об инциденте стало известно с видео, опубликованном пользователем в Instagram с ником ukraine_music_song. На кадрах видно, как просто во время концерта Дмитрия Волканова начинается потасовка между его пылкими поклонницами. Одна из зрительниц во время исполнения певцом хита "Тебе знайшов" встает и начинает танцевать прямо посреди амфитеатра. Другой поклоннице, сидящей сзади, это не понравилось, и через несколько секунд она схватила свою "оппонентку" за волосы. Та тоже отреагировала вместе со своей подругой в ответ. Другие же сидевшие рядом зрители продолжали подпевать артисту. Сам Волканов, судя по всему, даже не заметил эту ситуацию, стоя на сцене, и на нее не отреагировал.
Кстати, за право увидеть своего кумира вживую зрители отдавали от 650 до 1800 гривен за билет. Завтра, 2 апреля у Дмитрия Волканова запланирован еще один концерт в Киеве в рамках своего всеукраинского тура.
Напомним, в канун концерта Волканов довел до слез видео первой встречи с бабушкой, которая три года прожила в оккупации.