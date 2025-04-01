На концерте Волканова произошла драка между зрительницами

Дмитрий Волканов

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В столице с аншлагом прошел концерт молодого певца Дмитрия Волканова. Но во время исполнения одной из песен в зале между зрительницами произошла неприятная стычка.

Об инциденте стало известно с видео, опубликованном пользователем в Instagram с ником ukraine_music_song. На кадрах видно, как просто во время концерта Дмитрия Волканова начинается потасовка между его пылкими поклонницами. Одна из зрительниц во время исполнения певцом хита "Тебе знайшов" встает и начинает танцевать прямо посреди амфитеатра. Другой поклоннице, сидящей сзади, это не понравилось, и через несколько секунд она схватила свою "оппонентку" за волосы. Та тоже отреагировала вместе со своей подругой в ответ. Другие же сидевшие рядом зрители продолжали подпевать артисту. Сам Волканов, судя по всему, даже не заметил эту ситуацию, стоя на сцене, и на нее не отреагировал.

Дата публикации 15:31, 01.04.25 Количество просмотров 30 Фанатки Дмитрия Волканова подрались во время его концерта

Кстати, за право увидеть своего кумира вживую зрители отдавали от 650 до 1800 гривен за билет. Завтра, 2 апреля у Дмитрия Волканова запланирован еще один концерт в Киеве в рамках своего всеукраинского тура.

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Напомним, в канун концерта Волканов довел до слез видео первой встречи с бабушкой, которая три года прожила в оккупации.