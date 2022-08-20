Настя Каменских в мини-платье приехала в Ирпень: поддержала волонтеров Добробата и спела для них

Украинская певица Настя Каменских на прошлой неделе вернулась в Украину из Испании, где очутилась еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На днях Настя Каменских приехала в Ирпень, где пообщалась, а также спела для волонтеров местного добровольческого батальона Добробат, разбирающих завалы после российских обстрелов в городе.

Настя Каменских в Ирпене / Фото: facebook.com/markushinoleksa

Настя Каменских в Ирпене / Фото: facebook.com/markushinoleksa

О приезде артистки на странице в Facebook сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он запостил несколько снимков с исполнительницей. Для встречи с волонтерами Настя Каменских надела лаконичное черное мини-платье.

Настя Каменских в Ирпене / Фото: facebook.com/markushinoleksa

"Сегодня в Ирпене пела прекрасная NK (Настя Каменских). Приехала она к волонтерам "Добробата" — пообщаться, поддержать, поблагодарить. Я, в свою очередь, тоже не устаю благодарить этот неутомимый батальон наших спасителей, которые ежедневно помогают нашему городу. Большое спасибо от имени всего общества!" – подписал фото Маркушин.

Настя Каменских и Александр Маркушин / Фото: facebook.com/markushinoleksa

Отметим, что не так давно Настя Каменских также посетила детскую больницу Охматдет, где пообщалась с маленькими пациентами, спела с ними и призвала неравнодушных помочь и донатить в фонд "Таблеточки".

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