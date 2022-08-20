Настя Каменських у мінісукні приїхала до Ірпеня: підтримала волонтерів Добробату і заспівала для них

Українська співачка Настя Каменських минулого тижня повернулася до України з Іспанії, де опинилася ще до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Днями Настя Каменських приїхала до Ірпеня, де поспілкувалася, а також заспівала для волонтерів місцевого добровольчого батальйону Добробат, які розбирають завали після російських обстрілів у місті.

Настя Каменських в Ірпені / Фото: facebook.com/markushinoleksa

Настя Каменських в Ірпені / Фото: facebook.com/markushinoleksa

Про приїзд артистки на сторінці у Facebook повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він запостив декілька знімків з виконавицею. Для зустрічі з волонтерами Настя Каменських одягла лаконічну чорну мінісукню.

Настя Каменських в Ірпені / Фото: facebook.com/markushinoleksa

"Сьогодні в Ірпені співала прекрасна NK (Настя Каменських). Приїхала вона до волонтерів "Добробату" - поспілкуватися, підтримати, подякувати. Я, своєю чергою, теж не втомлююся дякувати цьому невтомному батальйону наших рятівників, які щодня допомагають нашому місту. Щира вдячність від імені всієї громади!" – підписав фото Маркушин.

Настя Каменських та Олександр Маркушин / Фото: facebook.com/markushinoleksa

Зазначимо, що не так давно Настя Каменських також завітала до дитячої лікарні Охматдит, де поспілкувалася з маленькими пацієнтами, заспівала з ними і закликала небайдужих допомогти і донатити у фонд "Таблеточки".

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