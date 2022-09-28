Наталка Денисенко показала, как 5-летие сына праздновала

Сегодня, 28 сентября, в семье украинской актрисы праздник.
Артистка Наталка Денисенко празднует день рождения сына Андрюши.
Мальчику сегодня исполняется пять годиков. По случаю праздника, счастливая мамочка с самого утра поздравила сынишку. Наталка с мужем подарили Андрюше немало воздушных шаров и пожелали много чего приятного.
"Сыночек, мы так сильно любим тебя, мы так рады, что ты есть у нас, пусть ты будешь самым счастливым, здоровым, пусть тебя всегда сопровождает хороший нрав и светлая судьба под мирным небом", — поздравила сынишку Наталка с праздником.
Муж актрисы, Андрей Фединчик, тоже адресовал сыну пост с поздравлениями. Знаменитость опубликовал видео, где шутливо показал, как обожает сниматься их с Наталкой сын.
"А на самом деле, с праздником, мой воин! Расти счастлив. И никогда не знай больше войны", — поздравил сына с праздником Фединчик.
Впоследствии мальчика ждали поздравления в садике. Там ему заказали аниматоров, которые играли с детьми и развлекали их.
"У сынишки была вечеринка в детсаду. Как заметно на видео, он не очень любит лишнее внимание, но праздник удался", — отметила Наталка.
В общем, после празднования дня рождения мальчик настолько устал, что пришел из сада домой и уснул.
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