Ищет ли Лукашенко отступные пути: эксперт сравнил его с сателлитами Гитлера

В последнее время казалось, что Белоруссия начинает дистанцироваться от России в контексте войны против Украины. Но это было еще до появления информации о том, что белорусы готовятся принять российские военные эшелоны.

Следовательно, нельзя исключать, что Россия может повторить сценарий с опрокидыванием большой массы войск в Беларусь и повторной атакой на Киев.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Пока не было этих сообщений, что белорусы готовятся принять какие-то военные эшелоны, то выглядело так, будто Беларусь начинает дистанцироваться от Российской Федерации. С другой стороны, так получилось, что все сателлиты Гитлера так или иначе попытались в какой-то момент от него дистанцироваться. Фашистская Италия убрала Муссолини и перешла на сторону союзников. Румыния, Болгария вдруг стали участниками советского блока именно потому, что их правительства решили дистанцироваться от Гитлера и перейти на сторону Советского Союза", — привел исторические параллели эксперт.

По его словам, с одной стороны, нельзя исключать тот вариант, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается прощупывать почву в переговорах с Западом, чтобы как-то договориться о более или менее приемлемых для себя отступных.

"Поэтому он не соглашается на интеграцию некоторых мер из РФ. Например, прямое вступление белорусской армии в войну или разрешение белорусским силовикам участвовать в скрытой мобилизации. С другой стороны, нельзя исключать, что РФ может повторить этот сценарий с опрокидыванием большой массы войск в Беларусь и повторной атакой на Киев", – объяснил Киричевский.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщила, что Беларусь, вероятно, готовится к масштабному приему военных эшелонов из России.