Чи шукає Лукашенко відступні шляхи: експерт порівняв його з сателітами Гітлера

Останнім часом здавалося, що Білорусь починає дистанціюватися від Росії у контексті війни проти України. Але це було ще до появи інформації про те, шо білоруси готуються примати російські військові ешелони.

Тож не можна виключати, що Росія може повторити сценарій з перекиданням великої маси військ до Білорусі і повторною атакою на Київ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Поки не було цих повідомлень, що білоруси готуються примати якісь військові ешелони, то виглядало так, наче Білорусь починає дистанціюватися від Російської Федерації. З іншого боку, так вийшло, що всі сателіти Гітлера так чи інакше спробували в якийсь момент від нього дистанціюватися. Фашистська Італія прибрала Муссоліні і перейшла на сторону союзників. Румунія, Болгарія раптом стали учасниками радянського блоку саме через те, що їхні уряди вирішили дистанціюватися від Гітлера і перейти на сторону Радянського Союзу", – навів історичні паралелі експерт.

За його словами, з одного боку, не можна виключати того варіанту, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається прощупувати ґрунт у перемовинах із Заходом, щоб якось домовитися про більш-менш прийнятні для себе відступні.

"Тому він не погоджується на інтеграцію деяких заходів із РФ. Наприклад, прямий вступ білоруської армії у війну або дозвіл білоруським силовикам брати участь у прихованій мобілізації. З іншого боку, не можна виключати, що РФ може повторити цей сценарій з перекиданням великої маси військ у Білорусь і повторною атакою на Київ", – пояснив Киричевський.

Нагадаємо, моніторингова група "Білоруський гаюн" повідомила, що Білорусь, ймовірно, готується до масштабного приймання військових ешелонів з Росії.