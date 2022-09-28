Наталка Денисенко показала, як 5-річчя сина святкувала

Так, артистка Наталка Денисенко святкує день народження сина Андрійка.

Хлопчику сьогодні виповнюється п'ять рочків. З нагоди свята, щаслива матуся від самого ранку привітала синочка. Наталка з чоловіком подарували Андрійку чимало повітряних кульок та побажали багато чого приємного.

"Синочок, ми так сильно любимо тебе, ми так раді, що ти є у нас, хай ти будеш найщасливішим, здоровим, хай тебе завжди супроводжує гарна вдача та світла доля під мирним небом", - привітала синочка Наталка зі святом.

Наталка Денисенко святкує день народження сина / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Чоловік акторки, Андрій Федінчик, теж адресував синочку допис з привітаннями. Знаменитість опублікував відео, де жартівливо показав, як обожнює зніматися їхній з Наталкою син.

"А насправді, зі святом, мій воїне! Рости щасливий. І ніколи не знай більше війни", - привітав сина зі святом Федінчик.

Згодом на хлопчика чекали привітання у садочку. Там йому замовили аніматорів, як гралися з дітьми і розважали їх.

"У синочка була вечірка у дитсадку. Як помітно на відео, він не дуже полюбляє зайву увагу, але свято вдалося", - зазначила Наталка.

Наталка Денисенко святкує день народження сина / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Загалом, після святкування дня народження хлопчик настільки втомився, що прийшов із садочку додому та заснув.

Наталка Денисенко святкує день народження сина / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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